Греф: Россия выходит из жёсткого кризиса

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия выходит из кризиса. Об этом сообщает РИА Новости

По мнению Грефа, которое он озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности, российская экономика вышла из рецессии. Он добавил, что ожидает в 2017 году экономический рост от 1 до 2%. Греф также заявил, что не ожидает повторения кризиса в краткосрочной перспективе.