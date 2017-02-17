Бюджет Калининграда на 2017 год увеличился на 152,9 миллиона рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Доходы администрации Калининграда в 2017 году увеличились на 152,9 млн руб. — в основном за счёт дотаций региональных властей. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал председатель горсовета Андрей Кропоткин.
"Доходы у нас действительно увеличились — на 152,9 миллиона рублей. В начале года он был 10,608 миллиарда рублей, сейчас — 10,771 миллиарда. Из них дотации областного бюджета — 140 миллионов. Из них 100 идёт на переселение жителей из аварийного жилья", — сообщил Кропоткин.
Около 30 млн рублей из этих средств направят на развитие инфраструктуры городских летних лагерей. 10 млн рублей планируется
потратить на ремонт школы № 41. Ещё 15 млн рублей на эти цели добавит инвестор. Один млн рублей направят на ремонт пола в спортшколе по баскетболу № 9.
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