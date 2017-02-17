Бюджет Калининграда на 2017 год увеличился на 152,9 миллиона рублей

Доходы администрации Калининграда в 2017 году увеличились на 152,9 млн руб. — в основном за счёт дотаций региональных властей. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал председатель горсовета Андрей Кропоткин.



"Доходы у нас действительно увеличились — на 152,9 миллиона рублей. В начале года он был 10,608 миллиарда рублей, сейчас — 10,771 миллиарда. Из них дотации областного бюджета — 140 миллионов. Из них 100 идёт на переселение жителей из аварийного жилья", — сообщил Кропоткин.