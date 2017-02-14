Две калининградские школы получат 10 млн рублей за счёт сокращения программы ремонта тротуаров

Глава Калининграда Александр Ярошук распорядился сократить программу ремонта тротуаров на 10 миллионов рублей. Сэкономленные деньги направят на ремонт двух школ. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Дмитриева во время заседании комиссии по бюджету во вторник, 14 февраля.

"Глава города вчера рассматривал вопросы по уточнению бюджета. У него есть поручение – снять 10 миллионов рублей, перераспределить с программы ремонта тротуаров на программу обеспечения требований безопасности образовательных учреждений", – сообщила Дмитриева.

По её словам, девять млн. руб. планируется направить на ремонт 41-ой школы, ещё 15 млн. руб. даст инвестор. Оставшийся миллион потратят на ремонт пола в зале спортивной школы по баскетболу № 9.