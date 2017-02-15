В России предложили выделить 370 млн рублей на продвижение бренда Made in Russia

Министерство промышленности и торговли предлагает выделить на развитие бренда Made in Russia 370 млн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, субсидия будет направлена Российскому экспортному центру. Министерство уже подготовило соответствующий проект постановления.

В документе говорится о том, что средства необходимы для развития бренда "Сделано в России". Также в проекте говорится о продвижении других брендов и продукции за границей. Его реализация рассчитана до 2030 года.

В рамках проекта будут проводиться различные маркетинговые и рекламные мероприятия. В ведомстве полагают, что они помогут увеличить узнаваемость и популярность российских товаров.