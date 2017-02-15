В России предложили выделить 370 млн рублей на продвижение бренда Made in Russia
Министерство промышленности и торговли предлагает выделить на развитие бренда Made in Russia 370 млн рублей. Об этом сообщает РИА "Новости"
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По данным СМИ, субсидия будет направлена Российскому экспортному центру. Министерство уже подготовило соответствующий проект постановления.
В документе говорится о том, что средства необходимы для развития бренда "Сделано в России". Также в проекте говорится о продвижении других брендов и продукции за границей. Его реализация рассчитана до 2030 года.
В рамках проекта будут проводиться различные маркетинговые и рекламные мероприятия. В ведомстве полагают, что они помогут увеличить узнаваемость и популярность российских товаров.
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