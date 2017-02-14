В Минстрое ожидают снижения ипотечной ставки до 9,7%
В министерстве строительства и ЖКХ России ожидают снижения в этом году ставки по ипотеке. Об этом сообщают "Известия"
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В ведомстве полагают, что она может уменьшиться до 9,7-9,8% годовых. Это произойдёт, несмотря на завершение программы по субсидированию ипотеки.
Эксперты отмечают, что ранее ипотечная ставка никогда не снижалась в России до однозначной цифры. Так, последние несколько лет она составляла около 12%. По мнению специалистов, восстановление ранка возможно за счёт отложенного спроса и роста покупательской способности.
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