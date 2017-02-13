Статистика: рост мировых цен на сахар достиг семилетнего максимума
Темпы роста мировых цен на сахар достигли максимума за семь лет. Об этом сообщает
Bloomberg Commodity Index.
Причиной роста цен стала засуха в Индии. Согласно прогнозам, мировые запасы сахара в 2017—2018 годах превысят спрос на 1—3 млн метрических тонн. Предполагается, что производство сахара будет увеличено в Азии. Учитывают аналитики и урожай в Евросоюзе и Бразилии.
Темпы роста цен на сахар достигли уровня 2009 года. Мировые запасы сахара сократятся в этом сезоне до 72,2 млн рублей. Этот показатель — минимальный за пять лет.
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