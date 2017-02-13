Госдеп: санкции не оказали большого влияния на российскую экономику

В Госдепартаменте США подготовили доклад о влиянии санкций на Россию. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, специалисты выяснили, что ограничения не оказали существенного влияния на экономику страны. Общее влияние на страну оценивается в 1% ВВП.

В основном санкции повлияли на тех лиц, которые попали в "чёрный" список, отмечается в документе. Авторы доклада проанализировали работу 290 компаний, которые, по их мнению, так или иначе связаны с лицами, оказавшимися под санкциями.

Установлено, что в среднем каждая фирма в результате санкций потеряла треть своих доходов, половину стоимости активов и около трети сотрудников. В целом, по мнению экономистов, таргетированные санкции в отношении конкретных россиян дали хороший эффект.