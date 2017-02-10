Алкоголь разрешат покупать по интернету в определённые часы

Минпромторг озвучил детали законопроекта о дистанционной продаже алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.

Купленный алкоголь разрешат доставлять только в те часы, которые разрешены для торговли алкоголем, и передаться только совершеннолетнему покупателю. Расплатиться за бутылки можно будет только банковской картой. Сайты, которые нарушат эти условия, будут заблокированы.

Продаваться по интернету, как считают в ведомстве, будет продукция малых предприятий. Это будет способствовать развитию малого бизнеса, для которого интернет станет основным каналом сбыта.

Пока закон требует доработки и неизвестно, когда он вступит в силу. Против него выступают Минздрав и Роспотребнадзор. Поддерживают дистанционную торговлю вином и водкой Минфин и Росалкогольрегулирование.