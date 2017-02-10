Алкоголь разрешат покупать по интернету в определённые часы

Минпромторг озвучил детали законопроекта о дистанционной продаже алкоголя. Об этом сообщает
ТАСС.
Купленный алкоголь разрешат доставлять только в те часы, которые разрешены для торговли алкоголем, и передаться только совершеннолетнему покупателю. Расплатиться за бутылки можно будет только банковской картой. Сайты, которые нарушат эти условия, будут заблокированы.
Продаваться по интернету, как считают в ведомстве, будет продукция малых предприятий. Это будет способствовать развитию малого бизнеса, для которого интернет станет основным каналом сбыта.
Пока закон требует доработки и неизвестно, когда он вступит в силу. Против него выступают Минздрав и Роспотребнадзор. Поддерживают дистанционную торговлю вином и водкой Минфин и Росалкогольрегулирование.
Напомним, что в Госдуме готовят
законопроект, запрещающий включать алкоголь в акции скидок. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. С Сысоевым согласны в Общественной палате.
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