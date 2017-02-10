Евро и доллар подешевели до показателей лета 2015 года
В пятницу, 10 февраля, курсы евро и доллара относительно рубля обновили минимумы с июля 2015 года. Об этом пишет "Газета.Ru"
, ссылаясь на данные торгов Московской биржи.
Так, курс евро опустился на 60 копеек и составил 62,25 рубля впервые с 22 июля 2015 года. Курс доллара снизился на 43 копейки — до 58,52 рубля, впервые с 27 июля 2015 года.
За изменениями курсов доллара, евро и польского злотого можно в режиме онлайн следить на сайте Клопс.Ru. Данные указаны возле строки поиска.
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