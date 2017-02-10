В Калининградской области размер просроченной задолженности по автокредитам вырос за год на треть

Жители Калининградской области задолжали банкам по автокредитам 966 млн рублей. Об этом сообщает RNS

По данным СМИ, объём просроченной задолженности заёмщиков за год вырос на 30,8%. В среднем по стране рост составил 25% (до 84,6 млрд рублей).

В Ингушетии рост составил 77%, на Алтае — 69%. Снижение объёмов просрочки отмечено в Тверской и Курской областях, а также в Камчатском крае.