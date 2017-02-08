В 2016 году на поддержку фермеров в Калининградской области потратили 117 млн рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр подгорчук
В Калининградской области за 2016 год на поддержку малых форм хозяйствования было направлено 117 млн рублей, в том числе из бюджета региона — 42 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве.
Заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев во время видеоконференции на тему развития фермерских хозяйств сказал, что ведомство продолжит тенденцию достижения рекордных показателей в сфере АПК. Особое внимание планируется уделить малым формам хозяйствования.
"По итогам работы в 2016 году субъект неплохо потрудился, у вас хорошие показатели по грантовой поддержке и начинающих фермеров, и семейных животноводческих ферм, и кооперативов. У вас везде перевыполнение плана", — сказал директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза Владимир Свеженец.
Врио министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова подчеркнула в свою очередь, что в регионе продолжат поддерживать малые формы хозяйствования. В настоящее время из консолидированного бюджета на эти цели выделено более 90 млн рублей.
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