Минфин спрогнозировал рост госдолга России в ближайшие три года

Министерство финансов России подготовило прогноз по госдолгу страны на три года. Документ под названием "Основные направления долговой политики на 2017—2019 годы" размещён на официальном сайте ведомства.



К концу 2017 года государственный долг России может составить 14,7% ВВП, а к концу 2019 года — 15,7%. На внутренний государственный долг в 2017 году придётся 10,6% ВВП, а на внешний — 4%. В 2018 году соотношение составит 11,3% и 3,6%, в 2019 году — 11,7% и 3,6%.