Минфин спрогнозировал рост госдолга России в ближайшие три года
Министерство финансов России подготовило прогноз по госдолгу страны на три года. Документ под названием "Основные направления долговой политики на 2017—2019 годы" размещён
на официальном сайте ведомства.
К концу 2017 года государственный долг России может составить 14,7% ВВП, а к концу 2019 года — 15,7%. На внутренний государственный долг в 2017 году придётся 10,6% ВВП, а на внешний — 4%. В 2018 году соотношение составит 11,3% и 3,6%, в 2019 году — 11,7% и 3,6%.
"Проводимая в последние годы долговая политика, в том числе меры по развитию внутреннего долгового рынка, в существенной степени способствовала стабилизации расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации. Ожидается, что в плановом периоде их сумма, хотя и будет плавно нарастать, не превысит 1% ВВП при ожидаемых средних темпах роста объёма госдолга 0,6% ВВП, что ниже среднего ожидаемого роста экономики — 1,5% ВВП ежегодно", — написано в документе.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.