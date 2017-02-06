СМИ: с момента избрания Трампа рекордно выросли инвестиции в российские облигации

С момента избрания Трампа инвестиции в российские облигации достигли рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Financial Times.

Международное издание связывает рост показателей с улучшением отношений между Россией и США и с ростом цен на нефть. Согласно данным Financial Times, за последнюю неделю января инвестиции составили 140 млн долларов, а с момента избрания Трампа президентом эта сумма составила 700 млн долларов. Кроме того, резко выросли фондовые индексы страны.

Экономисты полагают, что конфронтация между Россией и странами Запада может закончится к началу 2018 года. Они связывают это с готовностью администрации Трампа вести диалог с Россией.