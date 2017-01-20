В 2016 году дефицит бюджета России составил почти 3 трлн рублей

В прошлом году федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в почти 2,97 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликованы на официальном сайте Минфина.



Объем ВВП в 2016 году составил 84,12 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета составил 3,5% от ВВП.



Доходы бюджета страны в прошлом году составили почти 13,5 трлн рублей, что составляет 100,7% к объему, утверждённому законом о бюджете. Исполнение расходов составило 16,43 трлн рублей или 100,1% от предусмотренного законом о бюджете на 2016 год.



Федеральная налоговая служба амнистировала в прошедшем году налогов на 6,92 трлн рублей. Федеральная таможенная служба — на 4,4 трлн рублей. Остальные федеральные органы — на 2,14 трлн рублей.