Калининградский Минфин: по итогам года регион получил в 2 раза больше средств из федеральной казны, чем в 2015 году

Министерство финансов Калининградской области подвело итоги 2016 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

По данным Минфина, в целом год был хорошим. Область получила из федерального бюджета 43,8 млрд рублей. Это более чем в два раза больше по сравнению с 2015 годом.

Значительная часть средств — 26,4 млрд рублей — была выделена на субсидии 140 местным предприятиям. Помощь направили в связи с отменой режима особой экономической зоны. Кроме того, 9,6 млрд рублей пошли на реализацию программы развития региона до 2020 года, ещё 2,6 млрд рублей были предусмотрены на поддержку сельского хозяйства.

В целом доходы бюджета составили 72,9 млрд рублей, расходы — 75,2 млрд рублей. "Плановые показатели регионального бюджета выполнены на высоком уровне как по доходам, так и по уровню исполнения расходов. Также важно, что были выдержаны достаточно жёсткие предельные показатели по уровню дефицита и государственного долга", — рассказал врио министра финансов Калининградской области Виктор Порембский.