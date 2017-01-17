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Главная Новости Экономика

ООН: в 2017 году в России ожидается рост экономики и сокращение инфляции

20:53
  150 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
ООН прогнозирует, что в 2017 году экономика России впервые за три года возобновит рост, а инфляция пойдёт на спад. Как сообщает ТАСС, такие данные содержатся в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
 
Ожидаемый рост ВВП России составляет 1%. В 2018 году этот показатель должен увеличиться до 1,5%. Инфляция же уменьшится почти на 2%. Как считают эксперты ООН, основные факторы, влияющие на российскую экономику, - цены на нефть и санкции.
 

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