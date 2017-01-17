ООН: в 2017 году в России ожидается рост экономики и сокращение инфляции

ООН прогнозирует, что в 2017 году экономика России впервые за три года возобновит рост, а инфляция пойдёт на спад. Как сообщает ТАСС , такие данные содержатся в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

Ожидаемый рост ВВП России составляет 1%. В 2018 году этот показатель должен увеличиться до 1,5%. Инфляция же уменьшится почти на 2%. Как считают эксперты ООН, основные факторы, влияющие на российскую экономику, - цены на нефть и санкции.