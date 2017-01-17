Медведев: На поддержку экономики России в 2017 году в бюджете предусмотрено 107,5 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания по обеспечению социально-экономического развития страны сообщил, что план поддержки экономики на текущий год предусматривает выделение из бюджета суммы в 107,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС
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"Перечень, который мы должны сегодня окончательно согласовать, включает в себя мероприятия по поддержке отдельных отраслей промышленности, в основном это решения оперативного свойства, и предполагают они дополнительное финансирование, помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год на общую сумму до 107,5 млрд рублей", — сказал Медведев.
Поддержка будет распространяться на лёгкую промышленность и машиностроение. Первой отрасли планируется предоставить субсидии в качестве компенсации части затрат на обслуживание кредитов.
Транспортному машиностроению планируют выделить средства на производство вагонов и локомотивов, строительно-дорожное машиностроение, коммунальное машиностроение и машиностроение для перерабатывающей промышленности.
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