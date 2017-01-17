Bloomberg: Россия опустилась на 14 пунктов в рейтинге стран с инновационной экономикой
Россия на 14 строчек опустилась в рейтинге стран с наиболее развитой экономикой Bloomberg Innovation Index. Она заняла
в нём 26-ю позицию.
В указанном рейтинге наша страна опустилась сильнее, чем остальные государства. Такое падение Bloomberg объясняет последствиями падения цен на энергоносители и антироссийскими санкциями.
Первое место в рейтинге заняла Южная Корея. На второй строчке оказалась Швеция, а на третьей — Германия. При составлении рейтинга учитывались траты на научные исследования и количество высокотехнологичных компаний в странах.
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