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Главная Новости Экономика

Bloomberg: Россия опустилась на 14 пунктов в рейтинге стран с инновационной экономикой

09:11
  364 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Россия на 14 строчек опустилась в рейтинге стран с наиболее развитой экономикой Bloomberg Innovation Index. Она заняла в нём 26-ю позицию.

В указанном рейтинге наша страна опустилась сильнее, чем остальные государства. Такое падение Bloomberg объясняет последствиями падения цен на энергоносители и антироссийскими санкциями.

Первое место в рейтинге заняла Южная Корея. На второй строчке оказалась Швеция, а на третьей — Германия. При составлении рейтинга учитывались траты на научные исследования и количество высокотехнологичных компаний в странах.

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1 комментарий Правила комментирования

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misha.fedorov.2018
misha.fedorov.2018 #
11:12
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