Bloomberg: Россия опустилась на 14 пунктов в рейтинге стран с инновационной экономикой

Россия на 14 строчек опустилась в рейтинге стран с наиболее развитой экономикой Bloomberg Innovation Index. Она заняла в нём 26-ю позицию.



В указанном рейтинге наша страна опустилась сильнее, чем остальные государства. Такое падение Bloomberg объясняет последствиями падения цен на энергоносители и антироссийскими санкциями.



Первое место в рейтинге заняла Южная Корея. На второй строчке оказалась Швеция, а на третьей — Германия. При составлении рейтинга учитывались траты на научные исследования и количество высокотехнологичных компаний в странах.