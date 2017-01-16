Пятикоп: к 2018 году МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму
К 2018 году величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) должна подняться до прожиточного минимума. Об этом на своей странице в "Фейсбуке
" написал депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп.
"В 2018 год мы должны войти, решив одну задачу, главную: МРОТ должен соответствовать величине прожиточного минимума, поэтому я предлагаю правительству ко второму чтению предложить комплекс мер, и мы утвердим график совместной работы с тем, чтобы эта задача была решена", – написал Пятикоп.
Напомним, в июле прошлого года правительство России сообщило
о повышении на 20% минимального размера оплаты труда, который составил 7500 рублей. Довести МРОТ до прожиточного минимума власти обещают только к 2020 году. В III квартале прожиточный минимум в Калининградской области снизился на 80 рублей.
Прожиточный минимум для всех категорий граждан в России уменьшили
по итогам III квартала 2016 года. Минимальная сумма установлена на отметке 9889 рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.