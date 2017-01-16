Пятикоп: к 2018 году МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму

К 2018 году величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) должна подняться до прожиточного минимума. Об этом на своей странице в " Фейсбуке " написал депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп.



"В 2018 год мы должны войти, решив одну задачу, главную: МРОТ должен соответствовать величине прожиточного минимума, поэтому я предлагаю правительству ко второму чтению предложить комплекс мер, и мы утвердим график совместной работы с тем, чтобы эта задача была решена", – написал Пятикоп.



Напомним, в июле прошлого года правительство России Напомним, в июле прошлого года правительство России сообщило о повышении на 20% минимального размера оплаты труда, который составил 7500 рублей. Довести МРОТ до прожиточного минимума власти обещают только к 2020 году. В III квартале прожиточный минимум в Калининградской области снизился на 80 рублей.