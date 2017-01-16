На фондовом рынке Московской биржи приостановлены торги
Московская биржа в понедельник, 16 января, приостановила торги на Фондовом рынке. Соответствующее сообщение размещено
на официальном сайте биржи.
Торги были приостановлены в 14:34 по московскому времени. Причины приостановки пока не известны. О времени их возобновления на бирже сообщат дополнительно. Информацию заинтересованные лица могут получить по телефону контакт-центра: 8 (495) 363-32-32.
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