На фондовом рынке Московской биржи приостановлены торги

Московская биржа в понедельник, 16 января, приостановила торги на Фондовом рынке. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте биржи.



Торги были приостановлены в 14:34 по московскому времени. Причины приостановки пока не известны. О времени их возобновления на бирже сообщат дополнительно. Информацию заинтересованные лица могут получить по телефону контакт-центра: 8 (495) 363-32-32.