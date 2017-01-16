"Ведомости": власти хотят заменить льготный НДС ежемесячным пособием для малоимущих
В России могут отменить льготный налог на добавленную стоимость. Об этом сообщают "Ведомости"
. По данным издания, его могут постепенно заменить адресной поддержкой малоимущих. Инициативу отмены льготы уже обсуждают в профильных министерствах.
Предполагается, что ставка налога будет поднята до 12% в 2017 году, а после 2019 года её хотят увеличить до 18%. Взамен льготного НДС власти планируют платить 10% бедного населения страны ежемесячное пособие в размере 1,5 тыс. рублей.
Сейчас налог по льготной ставке взимают с продуктов питания, товаров для детей, учебников и лекарств. Пользуются льготой около 5% налогоплательщиков. Бюджету она обходится ежегодно в 150 млрд рублей. Однако сейчас, считают чиновники, льгота не способствует снижению уровня бедности.
Ранее Росстат назвал
количество бедных в России. Их в стране более 20 млн человек.
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