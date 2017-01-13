"Ведомости": ЦБ проводит проверку негосударственных пенсионных фондов

Центробанк проводит массовую проверку негосударственных пенсионных фондов, работающих в сфере некоммерческих организаций. Об этом со ссылкой на топ-менеджера одного из фондов, имя которого не называется, сообщает газета "Ведомости".



Согласно данным издания, Банк России начал проводить проверки в конце прошлого года. Изучаются активы НКО, бухгалтерские балансы, обороты по счетам и выполнение обязательств фондов перед застрахованными лицами.



Генеральный директор компании "Пенсионный партнёр" Сергей Околеснов сказал, что проверки, проводимые в настоящее время Центробанком, можно сравнить по масштабам с проходившими в НПФ при вступлении в систему гарантирования прав застрахованных лиц.



Проверки проводятся также в НПФ "Империя", НПФ "Уголь" и других. В ЦБ не стали комментировать надзорную деятельность.