Россия приступает к сокращению добычи нефти

Россия приступила к выполнению своих обязательств по сокращению добычи нефти в рамках международных договорённостей. Как передаёт ТАСС
, об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
По словам министра, сокращение добычи нефти идёт быстрее, чем планировали нефтяные компании. "Мы даже больше сократили за 10 дней, чем планировали", — поделился Новак.
Помимо России, к сокращению нефтедобычи уже приступили такие страны, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Азербайджан, Казахстан и другие.
Соглашение по сокращению добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года в Вене. Согласно документу, Россия сократит выработку нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.
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