Россия приступает к сокращению добычи нефти

Россия приступила к выполнению своих обязательств по сокращению добычи нефти в рамках международных договорённостей. Как передаёт ТАСС , об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам министра, сокращение добычи нефти идёт быстрее, чем планировали нефтяные компании. "Мы даже больше сократили за 10 дней, чем планировали", — поделился Новак.

Помимо России, к сокращению нефтедобычи уже приступили такие страны, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Азербайджан, Казахстан и другие.

Соглашение по сокращению добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года в Вене. Согласно документу, Россия сократит выработку нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.