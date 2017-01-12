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Главная Новости Экономика

Россия приступает к сокращению добычи нефти

17:43
  486 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Россия приступила к выполнению своих обязательств по сокращению добычи нефти в рамках международных договорённостей. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
 
По словам министра, сокращение добычи нефти идёт быстрее, чем планировали нефтяные компании. "Мы даже больше сократили за 10 дней, чем планировали", — поделился Новак.
 
Помимо России, к сокращению нефтедобычи уже приступили такие страны, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Азербайджан, Казахстан и другие.
 
Соглашение по сокращению добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года в Вене. Согласно документу, Россия сократит выработку нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.
 

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