Министерство промышленности и торговли намерено отменить утилизационный сбор на сельхозтехнику. Об этом заявил врио губернатора области Антон Алиханов после выезда в Озёрский район в среду, 11 января.



Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков назвал безумием сбор утилизационного налога на сельхозтехнику.



Отвечая на вопрос о предложении регионального правительства в рамках закона о Калининградской области отменить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику, он ответил, что такая мера очень важна. По словам Лужкова, фермеры, которые приобретают технику, ограниченны в средствах.



"А тут ещё навалили на покупку тяжёлой техники утилизационные сборы, которые государство должно собирать через 15 лет после покупки этой техники. Это безумие. По существу, государство своим решением привело к тому, что приобретать новую технику стало сложнее. Это абсолютно неправильная мера", — заявил Лужков.



Фермер отметил, что если руководству области удастся решить указанный вопрос, то это принесёт пользу.



Алиханов в свою очередь заверил, что сбор будет отменён, хотя и не смог уточнить сроки.



"Эта норма будет в пакете поправок", — заявил врио губернатора, уточнив, что изменения будут касаться "всей спецтехники, то есть не автомобильной".