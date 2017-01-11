Алиханов: Утилизационный сбор на сельхозтехнику отменят

Министерство промышленности и торговли намерено отменить утилизационный сбор на сельхозтехнику. Об этом заявил врио губернатора области Антон Алиханов после выезда в Озёрский район в среду, 11 января.
Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков назвал
безумием сбор утилизационного налога на сельхозтехнику.
Отвечая на вопрос о предложении регионального правительства в рамках закона о Калининградской области отменить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику, он ответил, что такая мера очень важна. По словам Лужкова, фермеры, которые приобретают технику, ограниченны в средствах.
"А тут ещё навалили на покупку тяжёлой техники утилизационные сборы, которые государство должно собирать через 15 лет после покупки этой техники. Это безумие. По существу, государство своим решением привело к тому, что приобретать новую технику стало сложнее. Это абсолютно неправильная мера", — заявил Лужков.
Фермер отметил, что если руководству области удастся решить указанный вопрос, то это принесёт пользу.
Алиханов в свою очередь заверил, что сбор будет отменён, хотя и не смог уточнить сроки.
"Эта норма будет в пакете поправок", — заявил врио губернатора, уточнив, что изменения будут касаться "всей спецтехники, то есть не автомобильной".
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