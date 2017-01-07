Путин рекомендовал Центробанку разработать программу по снижению кредитной ставки для регионов

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, которые предоставляются регионам страны. Он также рекомендовал ЦБ принять меры по снижению кредитных ставок для субъектов РФ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля.



Кроме того, Путин утвердил поручения правительству страны, полпредам и руководителям высших исполнительных органов субъектов. Поручения были подготовлены после проверки исполнения решений президента по вопросам эффективности принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов.



Поручение Центрбанку необходимо исполнить до 1 марта текущего года. Ответственным за исполнение назначена глава ЦБ Эльвира Набибулина.



Правительству страны до 1 декабря текущего года поручено провести оценку потенциальных налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов. Поручено правительству также разработать новый механизм предоставления финансовой помощи региональным бюджетам на безвозмездной возвратной основе. Ответственным за исполнение этого поручения назначен глава правительства Дмитрий Медведев.