Впервые за полтора года курс доллара снизился до рекордных 59 рублей

На открытии торгов в пятницу, 6 января, курс доллара снизился практически до уровня июля 2015 года, когда его показатели составляли 58,99 рублей. Сейчас, по данным Московской биржи, курс этой валюты составляет 59,28 рублей, передаёт

Курс евро, в свою очередь, также снизился, составив 62, 74 рубля.