Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран
Россия в 2017 году станет одним из самых популярных рынков для инвесторов. Как передаёт РИА Новости
, об этом пишет Bloomberg.
Агентство так объясняет свой прогноз: "Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги".
Согласно оценке швейцарского банка UBS Group AG, в 2017 году возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade составит 26%, что является лучшим результатом среди рынков стран Евопы, Африки и Ближнего Востока.
Кроме того, в качестве привлекательных для инвестиций рынков названы ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.
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