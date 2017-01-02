Россия вошла в список самых привлекательных для инвесторов стран

Россия в 2017 году станет одним из самых популярных рынков для инвесторов. Как передаёт РИА Новости , об этом пишет Bloomberg.

Агентство так объясняет свой прогноз: "Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги".

Согласно оценке швейцарского банка UBS Group AG, в 2017 году возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade составит 26%, что является лучшим результатом среди рынков стран Евопы, Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, в качестве привлекательных для инвестиций рынков названы ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.