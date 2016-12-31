В 2016 году курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро более чем на 20%

По итогам 2016 года курс рубля к доллару вырос на 20,1% и на 24,7% по отношению к евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

В последний день торгов доллар достиг отметки 61,27 рубля, а евро – 64,52 рубля. При этом в конце 2015 года курсы составляли 73,59 рублей и 80,43 рубля соответственно.

Самое высокое значение доллара было зафиксировано 21 января – почти 86 рублей, евро тогда же подорожал до 93,7 рубля.

Минимальные уровни 2016 года были достигнуты основными валютами в декабре – 60,1075 рубля за доллар и 62,46 рубля за евро.