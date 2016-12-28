Алиханов: Коллеги из BMW тянут кота за хвост

И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов поторопит компанию "БМВ" со строительством в регионе завода. Об этом сообщает Rambler News Service . По данным СМИ, в январе власти региона проведут переговоры с представителями компании с целью ускорить реализацию проекта.

"К сожалению, коллеги из BMW очень сильно, скажем так, тянут кота за хвост. Мы ждем их прихода, подготовили всю инфраструктуру. Мы едем 26 января в Мюнхен для того, чтобы уже как-то со стороны региона начать толкать их к нам", — цитирует RNS слова врио главы области.