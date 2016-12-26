В Калининградской области хотят снизить минимальный порог для резидентов ОЭЗ из IT и медицины

Власти Калининградской области предложили в несколько раз снизить минимальный порог инвестиций для резидентов ОЭЗ в сфере IT и медицины. Как пишет пресс-служба регионального правительства, эту инициативу одобрили на федеральном уровне.



"Есть принципиальная и согласованная с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком позиция — снизить уровень входа в резиденты ОЭЗ для двух категорий инвесторов: для медицинского сектора — до 10 миллионов рублей и для IT-бизнеса — до одного миллиона", — рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков на встрече с молодыми предпринимателями региона, состоявшейся в понедельник, 26 декабря.



По его словам, изначально рассматривался вариант с полной отменой порога для предприятий IT. Кроме того, в правительстве области разрабатываются предложения по упрощению налогообложения для малого и среднего бизнеса в сфере информационных технологий.



"Понятно, что поддержка IT — это общероссийский и даже мировой тренд, и мы хотим этому тренду соответствовать", — подчеркнул Александр Шендерюк-Жидков.



На встрече с предпринимателями он также признал, что малый и средний бизнес, в отличие от крупных компаний, которые умеют лоббировать свои интересы, зачастую мало информирован даже о действующих мерах поддержки.



В правительстве Калининградской области пообещали в следующем году развернуть широкую разъяснительную деятельность для этой категории предпринимателей.



В пресс-службе правительства напоминают, что с 2006 года действует федеральный закон, предусматривающий налоговые льготы для инвесторов, готовых вложить в экономику Калининградской области не меньше 150 млн руб. в течение трех лет. С марта 2016 года минимальный порог инвестиций, необходимый для получения статуса резидента, был снижен в три раза — до 50 млн рублей. Эта преференция действует для компаний, реализующих проекты в приоритетных для региона отраслях: туристско-рекреационной, санаторно-курортной, в сфере профилактики заболеваний и медицинской реабилитации, обрабатывающих производствах, рыболовстве, рыбоводстве и сельском хозяйстве.



В настоящее время в единый реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области включён 121 инвестиционный проект, из них 14 инвестиционных проектов — с объёмом заявленных инвестиций от 50 млн рублей. При этом с начала 2016 года в реестр включено 20 предприятий (в течение всего 2015 года было включено 8 предприятий). Общий объём заявленных инвестиций резидентов калининградской ОЭЗ составляет порядка 94,3 млрд рублей, из них около 900 млн рублей приходится на проекты от 50 млн рублей.

Численность сотрудников на предприятиях — резидентах ОЭЗ в Калининградской области при выходе на проектные мощности составит более 22,2 тыс. человек, в том числе 900 рабочих мест в рамках проектов с объёмом инвестиций от 50 млн рублей.