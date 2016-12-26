Минэнерго: в 2016 году цены на бензин росли медленнее инфляции

Заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов сообщил, что в текущем году рост цен на бензин в рознице был ниже инфляции. Об этом пишет RNS.



При этом рост цен на заводах составил 12-13%. Ситуация сглаживается при глубине переработки, отметил представитель Минэнерго.



Кирилл Молодцов отметил, что в последние 2-3 года в стране значительно снизился спрос на бензин. Это связано с множеством факторов, в числе которых и то, что граждане пересаживаются на общественный транспорт.