Эксперты: в 2017 году зарплаты в России вырастут на 8%

В следующем году российские зарплаты вырастут на 8%, а количество вакансий увеличится на 5%. Об этом со ссылкой на данные рекрутинговых компаний сообщает "Коммерсант".



В текущем году уровень реальных зарплат не изменился, но сократились компенсационные пакеты сотрудникам. Зарплаты своим сотрудникам увеличивали 32% работодателей. 11% компаний сократили оплату труда работников. 57% работодателей оставили зарплаты без изменений.



Самые высокие зарплаты по итогам 2016 года были в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и в Дальневосточном округе. Средняя зарплата работников уровня "специалист" в Москве составила 69 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты были зафиксированы в Северо-Кавказском, Северо-Западном (без Санкт-Петербурга — Прим. ред.) и Центральном федеральных округах. В Северо-Западном округе средний уровень заработной платы составил 29,5 тысячи рублей.



Говоря о росте зарплат в следующем году, эксперты спрогнозировали его на уровне 8%. С учётом ожидаемой инфляции на уровне 4% этот показатель снизится на 4%. Согласно прогнозу на 2018 год и последующие, количество вакансий для низкоквалифицированных сотрудников будет сокращаться на 5% ежегодно.