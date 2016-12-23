Эксперты: в 2017 году зарплаты в России вырастут на 8%
В следующем году российские зарплаты вырастут на 8%, а количество вакансий увеличится на 5%. Об этом со ссылкой на данные рекрутинговых компаний сообщает
"Коммерсант".
В текущем году уровень реальных зарплат не изменился, но сократились компенсационные пакеты сотрудникам. Зарплаты своим сотрудникам увеличивали 32% работодателей. 11% компаний сократили оплату труда работников. 57% работодателей оставили зарплаты без изменений.
Самые высокие зарплаты по итогам 2016 года были в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и в Дальневосточном округе. Средняя зарплата работников уровня "специалист" в Москве составила 69 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты были зафиксированы в Северо-Кавказском, Северо-Западном (без Санкт-Петербурга — Прим. ред.) и Центральном федеральных округах. В Северо-Западном округе средний уровень заработной платы составил 29,5 тысячи рублей.
Говоря о росте зарплат в следующем году, эксперты спрогнозировали его на уровне 8%. С учётом ожидаемой инфляции на уровне 4% этот показатель снизится на 4%. Согласно прогнозу на 2018 год и последующие, количество вакансий для низкоквалифицированных сотрудников будет сокращаться на 5% ежегодно.
Ранее врио министра финансов правительства Калининградской области Виктор Порембский говорил
, что средняя зарплата сотрудников бюджетной сферы в 2017 году в регионе составит 30,5 тысячи рублей. Рост зарплаты в Калининградской области ожидается на уровне 10%.
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