В пяти школах Калининграда уже закрыт приём в первые классы

В Калининграде уже пять школ прекратили приём документов для зачисления ребёнка в первый класс на следующий учебный год. Об этом во вторник, 21 марта, после оперативного совещания в мэрии сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.



"По данным на 1 марта 2017 года, закрыт приём в пять общеобразовательных учреждений: в лицей №17, гимназию №40 и №32, а также в школы №6 и №56. Мы данные сведения обязательно публикуем на официальном сайте администрации города. Как и ранее, по территориальному принципу 1 июля детей смогут зачислять на свободные места", — рассказала чиновница.