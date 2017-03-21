В пяти школах Калининграда уже закрыт приём в первые классы
В Калининграде уже пять школ прекратили приём документов для зачисления ребёнка в первый класс на следующий учебный год. Об этом во вторник, 21 марта, после оперативного совещания в мэрии сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова.
"По данным на 1 марта 2017 года, закрыт приём в пять общеобразовательных учреждений: в лицей №17, гимназию №40 и №32, а также в школы №6 и №56. Мы данные сведения обязательно публикуем на официальном сайте администрации города. Как и ранее, по территориальному принципу 1 июля детей смогут зачислять на свободные места", — рассказала чиновница.
Ровно месяц назад, по словам Петуховой, приём документов от родителей будущих первоклашек остановили четыре учебных заведения.
Всего же на тот момент в первые классы калининградских школ было официально зачислено чуть больше трёх тысяч детей.
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