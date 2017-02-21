Четыре школы Калининграда закончили приём учеников в первые классы
В первые классы калининградских школ зачислили 3 035 детей, и четыре общеобразовательных учреждения уже завершили приём документов. Об этом журналистам рассказала председатель комитета по образованию Татьяна Петухова после оперативного совещания в администрации города во вторник, 21 февраля.
Так, в лицей № 17 зачислено 100 человек, в гимназию № 32 — 96 (планировалось 75), в гимназию № 40 — 240 (планировалось 196), в школу № 56 — 152 (планировалось 125).
"Пока не будем подводить итоги, потому что приём только в разгаре, впереди весь летний период. Но если сравнить аналогичный период прошлого года, то примерно на 500 (заявлений, поданных в первые классы, — Прим. ред.) меньше. Сейчас обучается 5 900 детей — ожидаем 6 200 в следующем учебном году", — рассказала Петухова.
Напомним, что 28 января 2017 года в Калининграде стартовал
приём детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений. Подать заявление можно как непосредственно в самой школе, так и через единый портал государственных услуг.
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