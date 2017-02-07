В Калининграде на карантин закрыты шесть школ (список)
Фото Александра Подгорчука
В Калининграде во вторник, 7 февраля, на карантин из-за гриппа закрыты шесть школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью приостановлен учебный процесс в шести школах города:
— МАОУ СОШ № 26;
— МАОУ СОШ № 43;
— МАОУ СОШ № 4;
— МБОУ СОШ № 10;
— МАОУ "Лицей № 49" (корпус на ул. Кирова).
В корпусе МАОУ СОШ № 19 на Тенистой аллее приостановлена учёба. Частично обучение приостановлено в 20 школах (в 122 классах). Из 50,5 тыс. калининградских школьников около восьми тысяч заболели гриппом или ОРВИ (это 16%).
Напомним, на этой неделе уровень заболеваемости в регионе опустился
ниже эпидемического порога.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t854
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.