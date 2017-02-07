В Калининграде на карантин закрыты шесть школ (список)

В Калининграде во вторник, 7 февраля, на карантин из-за гриппа закрыты шесть школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Так, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью приостановлен учебный процесс в шести школах города:



— МАОУ СОШ № 26;

— МАОУ СОШ № 43;

— МАОУ СОШ № 4;

— МБОУ СОШ № 10;

— МАОУ "Лицей № 49" (корпус на ул. Кирова).



В корпусе МАОУ СОШ № 19 на Тенистой аллее приостановлена учёба. Частично обучение приостановлено в 20 школах (в 122 классах). Из 50,5 тыс. калининградских школьников около восьми тысяч заболели гриппом или ОРВИ (это 16%).

Напомним, на этой неделе уровень заболеваемости в регионе опустился ниже эпидемического порога.