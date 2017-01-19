В Калининграде изменился список улиц, "приписанных" к школам. Как отметили в пресс-службе мэрии, это связано с тем, что на карте Калининграде появляются новые дома, улицы и целые микрорайоны.



"Перед подачей заявлений о приёме в первые классы необходимо свериться со списком улиц, относящихся к той или иной школе. Непосредственно при подаче заявления родителям необходимо будет представить свидетельство о регистрации либо о пребывании ребенка по адресу, относящемуся к учебному заведению", - говорят в администрации Калининграда.



Отдельно в мэрии отметили, что перечень домов и улиц, отнесённых к ставшей наиболее популярной у родителей первоклассников 40-й гимназии, остался прежним. Больше всего изменений касаются жителей микрорайона "Остров Октябрьский", где адреса, ранее частично закреплённые за школой №12, теперь отнесены к новому корпусу гимназии №22 на Солнечном бульваре. Перемены также произошли в "нарезке" территорий, отнесённых к школам №6, 56, 45, 46.

Полный список улиц смотрите в конце этой статьи.