В Калининграде изменился список улиц, "приписанных" к школам. Как отметили в пресс-службе мэрии, это связано с тем, что на карте Калининграде появляются новые дома, улицы и целые микрорайоны.
"Перед подачей заявлений о приёме в первые классы необходимо свериться со списком улиц, относящихся к той или иной школе. Непосредственно при подаче заявления родителям необходимо будет представить свидетельство о регистрации либо о пребывании ребенка по адресу, относящемуся к учебному заведению", - говорят в администрации Калининграда.
Отдельно в мэрии отметили, что перечень домов и улиц, отнесённых к ставшей наиболее популярной у родителей первоклассников 40-й гимназии, остался прежним. Больше всего изменений касаются жителей микрорайона "Остров Октябрьский", где адреса, ранее частично закреплённые за школой №12, теперь отнесены к новому корпусу гимназии №22 на Солнечном бульваре. Перемены также произошли в "нарезке" территорий, отнесённых к школам №6, 56, 45, 46.
Полный список улиц смотрите в конце этой статьи.
В администрации Калининграда отметили, что в связи с ежегодным общим приростом числа учащихся, растёт и число первых классов. Их количество в различных школах колеблется от двух до восьми, а всего в Калининграде в этом году планируется 206 первых классов.
Организаторы учебного процесса регистрируют последние три года прирост числа школьников на 2,5 тысячи ежегодно, из них 300-400 – первоклассники. Предполагается, что в 2017 году только впервые за парты сядут более 6 000 первоклашек.
В связи с такой динамикой сейчас примерно в половине школ обучение идёт в две смены. Такой режим охватывает около 12 процентов учащихся, однако этот процент может расти, - говорят в мэрии.
Напомним, на следующей неделе в Калининграде стартует
запись детей в первые классы.
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