На следующей неделе в Калининграде стартует запись детей в первые классы

В субботу, 28 января, в Калининграде стартует приём детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Как пояснила председатель комитета по образованию администрации Калининграда Татьяна Петухова, приём будущих первоклашек, проживающих на территориях, закреплённых за школами, начинается не позднее 1 февраля и продлится до 30 июня. Подача заявлений в первый класс для детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях, начнётся с 1 июля.



Правила приёма в первые классы устанавливаются самими школами на основании федеральных документов и размещены с указанием сроков на их сайтах.

"Выходной день для старта кампании выбирается для удобства родителей будущих первоклашек", — отметили в пресс-службе администрации.



С 18 по 27 января 2017 года для родителей (или законных представителей) детей, поступающих в первый класс, в школах проходят дни открытых дверей.



В этом году, в соответствии с регламентом Министерства образования Калининградской области, подать заявление в первые классы можно будет двумя способами:



1. В электронной форме — через единый портал государственных услуг.



2. Непосредственно в школе, лицее, гимназии — с использованием региональной системы учета контингента.



В мэрии отметили, что в 2016 году электронная форма записи была успешно опробована в пяти школах Калининграда, в этом году — распространена на все общеобразовательные учреждения города.

Как подать заявление

При подаче заявления через портал госуслуг необходимо заранее зарегистрироваться на портале. Подать заявление будет возможно с 28 января. Функция "выбор школы" активизируется на портале с 9 часов. Не позднее пяти рабочих дней после подачи заявления родителю поступит приглашение из школы с датой предоставления документов либо уведомление об отсутствии свободных мест. В помощь заявителям на портале размещена инструкция "Зачисление в общеобразовательные организации".



При подаче заявления в учреждение с использованием региональной системы учета контингента родителю необходимо прийти в школу с документами.



В случае если ребенку на 1 сентября 2017 года будет менее шести лет и шести месяцев либо больше восьми лет, к заявлению необходимо приложить разрешение от учредителя образовательной организации. Разрешение на начало обучения в более раннем или более позднем возрасте выдается по заявлению родителя (законного представителя).



Заявление — с приложением справки об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья — подается на имя председателя комитета по образованию в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу г. Калининград, площадь Победы, 1.



Как рассказала Татьяна Петухова, в последние годы возрастает общее число школьников, в том числе и учеников первых классов. В новом учебном году ожидается около 6 000 первоклассников (в 2015—2016 учебном году поступал 5 481 человек, в 2016—2017 учебном году — 5 898 человек).



Ознакомиться с документами по приему детей в школу и получить информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях города Калининграда можно на сайте комитета по образованию http://www.eduklgd.ru или в отделе школьного и дополнительного образования (ул. Чайковского, 50/52).



Телефон горячей линии 8(4012) 92-40-28, 92-40-24.