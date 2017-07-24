В понедельник курс доллара превысил 60 рублей
В понедельник, 24 июля, курс доллара превысил отметку в 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара превысил отметку впервые с 13 июля 2017 года. Он поднялся до 60,02 рубля. Курс евро превысил 70 рублей.
В июле курс доллара поднимался
выше 60 рублей. Это было связано со снижением цен на нефть.
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