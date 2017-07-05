Курс доллара превысил 60 рублей из-за снижения цен на нефть
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
В среду, 5 июля, курс доллара превысил отметку в 60 рублей. Как сообщает "РИА Новости"
, скачок связан со снижением цен на нефть.
"Курс доллара расчетами "завтра" на 12.10 мск рос на 0,48 рубля – до 59,89 рубля, курс евро – на 0,52 рубля, до 67,9 рубля", – сообщает издание.
Впервые с 22 июня курс доллара поднялся до 60,0125 рубля. Скачок связан с падением цен на нефть Brent. Её стоимость упала до 49 долларов за баррель.
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