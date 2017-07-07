Курс евро превысил 69 рублей впервые с осени 2016 года
В пятницу, 7 июля, курс евро превысил отметку в 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные сделок на Московской бирже.
Курс доллара превышает 60 рублей. Эту отметку он перешёл
в среду, 5 июля. Скачок связан со снижением цен на нефть Brent. Стоимость фьючерса на один баррель с поставкой в сентябре 2017 года снизилась на 1%, составив 47,61 доллар.
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