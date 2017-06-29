Медведев рассказал, будут ли в 2018 году индексировать пенсии работающим пенсионерам
Пенсии работающим пенсионерам в 2018 году индексировать не будут, а остальным поднимут на уровень инфляции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
"Бюджет Пенсионного фонда определён (на 2018 год) с учётом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции. Соответственно, такие расходы закладываются", — сказал Медведев.
А вот размер маткапитала собираются увеличить в 2020 году.
"Следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован", — сказал Медведев.
Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что возможность вернуться к индексации пенсий работающим гражданам может появиться в 2020 году.
Силуанов отметил, что индексация, которую работающие граждане недополучили, будет компенсирована. При выходе на пенсию люди получат выплаты с учётом отработанного времени.
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