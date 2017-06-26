В понедельник утром валюты дешевеют
В понедельник, 26 июня, утром валюты идут вниз по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи
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На 11:12 мск курс доллара к рублю равнялся 58,97 рубля — это на 41,5 копейки ниже уровня закрытия торгов в пятницу. Евро при этом стоил 66,02 рубля — меньше на 45 копеек.
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