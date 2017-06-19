Биржевой курс доллара превысил 58 рублей
Курс доллара на торгах в понедельник, 19 июня, преодолел планку в 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи
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На 11:48 мск курс американской валюты равнялся 58,01 рубля, что на 24 копейки выше уровня закрытия торгов в пятницу. Евро стоил 64,93 рубля — на 23 копейки выше.
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