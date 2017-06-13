Во вторник курс доллара упал ниже 57 рублей
Во вторник, 13 июня, курс доллара опустился ниже 57 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 17:55 по московскому времени курс американской валюты снизился на 17 копеек — до 56,86 рубля. Евро снизился на 13 копеек — до 63,73 рубля.
Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.
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