Калининградстат: треть калининградских организаций убыточны

Треть калининградских организаций (37,8%) не приносят прибыли. Об этом пишет "РБК-Калининград" со ссылкой на данные Калининградстата.



Прибыль организаций Калининградской области за четыре месяца 2017 года составила 15,228 млрд рублей. Убытки — 1,9 млрд рублей.



Чистую прибыль получает 62,2% организаций региона. Самой прибыльной сферой деятельности является обрабатывающее производство — тут количество убыточных компаний достигает лишь 27,2%. А вот наиболее убыточными оказались сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидация загрязнений.