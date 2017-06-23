Калининградстат: треть калининградских организаций убыточны
Треть калининградских организаций (37,8%) не приносят прибыли. Об этом пишет "РБК-Калининград"
со ссылкой на данные Калининградстата.
Прибыль организаций Калининградской области за четыре месяца 2017 года составила 15,228 млрд рублей. Убытки — 1,9 млрд рублей.
Чистую прибыль получает 62,2% организаций региона. Самой прибыльной сферой деятельности является обрабатывающее производство — тут количество убыточных компаний достигает лишь 27,2%. А вот наиболее убыточными оказались сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидация загрязнений.
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