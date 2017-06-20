В региональном минздраве огласили средние зарплаты калининградских врачей и учителей

За пять месяцев этого года средняя месячная заработная плата врачей составила более 50 тысяч рублей. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Кравченко.



Зарплата среднего медицинского персонала составила свыше 29 тысяч рублей, младшего медицинского персонала — 22,5 тысячи рублей.



"Повышение идёт в рамках графика поэтапно", — отметили в правительстве.



Временно исполняющая обязанности министра социальной политики Анжелика Майстер в свою очередь доложила, что рост средней заработной платы социальных работников за январь — май 2017 года составил 17,1% по отношению к 2016 году и 47,7% по отношению к 2013 году. Средняя зарплата в учреждениях соцобслуживания составила 23 494 рубля. На повышение её уровня в 2017 году в бюджете предусмотрено более 44 млн рублей. Кроме того, за счёт средств от приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников планируется направить свыше 12 млн рублей.



Также идёт постепенное повышение заработка в комплексных центрах социального обслуживания населения согласно указу президента о планомерном повышении зарплаты бюджетникам с 2012 по 2018 год, который был опубликован в мае 2012 года. Этим указом предусматривались существенные прибавки к зарплатам некоторых категорий работников бюджетной сферы.