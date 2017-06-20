12 калининградских муниципалитетов не подняли зарплаты учителям до запланированного уровня

Больше десяти муниципалитетов в Калининградской области не смогли поднять зарплату педагогам до целевого показателя. Об этом во время заседания регионального правительства во вторник, 20 июня, сообщила врио министра образования Светлана Трусенева.



По данным министерства, целых 12 муниципалитетов на данный момент не справляются с поставленной задачей по увеличению доходов учителей. Первым в таблице отстающих значится Мамоновский городской округ, который довёл этот показатель только до 92 процентов. На втором месте — Гусевский городской округ с 96,4 процента, а на третьем — Советский городской округ, в котором педагоги получают 96,7 процента от среднего заработка учителя.



В целом же по региону за пять месяцев 2017 года показатель составил 99,8 процента.



"Предлагаю ассоциации муниципальных образований собраться, чтобы ещё раз все показатели проанализировать", — добавила Трусенева.