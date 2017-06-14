Капремонт дорог и домов: горсовет внёс изменения в бюджет Калининграда

В среду, 14 июня, депутаты горсовета приняли решение об увеличении доходной части бюджета на 2017 год на 168 млн рублей. Об этом стало известно во время очередного заседания.



Председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин рассказал, что на капитальный ремонт из дополнительных средств направят 134 млн. К ЧМ-2018 планируется подготовить улицы Аллея Смелых, проспект Калинина, часть Московского проспекта от Литовского вала до Эстакадного моста, Невского, Емельянова и Дзержинского. Ещё 2,9 млн рублей направят на софинансирование капремонта домов на Ленинском проспекте и Солнечном бульваре.



8,5 млн рублей потратят на обеспечение жильём молодых семей. За счёт межбюджетных трансфертов проведут реконструкцию тренировочных площадок "Локомотив" и "Пионер". Один млн рублей потратят дополнительно на обустройство мест массового отдыха.



За счёт уменьшения расходов на 18 млн рублей комитет архитектуры и строительства направит дополнительные средства на подготовку к строительству участка дороги по улице Согласия от ДС "Янтарный" до ул. Сусанина и от Большой Окружной до ул. Лукашова. Деньги планируется направить на реконструкцию улиц Катина, Гагарина, Павлова, Лукашова и Габайдулина. На 15 млн рублей планируется увеличить расходы на образование.