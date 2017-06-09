Храброво занимает 5 млрд рублей на рефинансирование ранее взятых кредитов
Сбербанк предоставит калининградскому аэропорту невозобновляемую кредитную линию на 5,45 млрд рублей для рефинансирования кредитов, которые Храброво ранее привлёк в ВТБ. Об этом сообщает
"Интерфакс".
На официальном сайте госзакупок содержатся
данные о завершении аэропортом тендера. При этом из-за того, что услуги предоставляет один поставщик, составление протокола не предусмотрено. В рамках закупки привлекается кредит на сумму более 5 млрд рублей сроком на десять лет. Сумма процентов — 3,89 млрд рублей.
В Храброво не прокомментировали результаты закупки. Источник в правительстве Калининградской области сообщил изданию, что кредит предоставит Сбербанк. При этом официальных комментариев не приводится.
Ранее стало известно, что инвестор вложил в реконструкцию
Храброво 12 млрд рублей. В 2017 году компания "Новапорт" планирует потратить на эти цели ещё 3 млрд рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.