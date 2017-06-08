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Высшая школа экономики: выпускники вузов в России хотят зарабатывать более 50 тыс. рублей

11:39
  146 0
Архив Клопс.Ru
Выпускники российских вузов необъективно оценивают свою стоимость на рынке труда: их ожидания по зарплате завышены на 15–50 процентов. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на исследования Высшей школы экономики.

Так, в среднем окончившие университеты студенты надеются, что на первом же месте работы будут получать около 56 тысяч рублей. При этом реально работники до 30 лет в среднем зарабатывают не более 30 тысяч рублей в месяц, утверждают данные рекрутинговых агентств.

56 тыс. рублей — среднее ожидание. В целом студенты называли зарплату от 20 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Выше всего свой будущий труд оценивают учащиеся по направлению "Инженерное дело, технологии и технические науки" — они надеются получать около 65 тыс. руб. На втором месте — "Экономика и управление" — около 57 тыс. руб., на третьем — готовящиеся специализироваться по направлению "Наука и общество" (56 тыс. руб.). Более скромные запросы у учащихся по направлениям "Образование и педагогика" и "Искусство и культура".

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, средняя фиксированная зарплата молодого специалиста по России — 22,7 тыс. руб. За последний год этот показатель увеличился только на 1%.

В целом же востребованность молодых специалистов на российском рынке труда несколько сократилась: за год сотрудников без опыта готовы принять на 6% меньше работодателей, чем годом ранее. 
 
Ранее в Министерстве труда назвали самые высоко- и низкооплачиваемые в России профессии. Так, самый высокий уровень заработной платы в 2016 году оказался у финансистов (там средняя зарплата — 78 311 рублей), а меньше всего получают работники сельского хозяйства, а также задействованные в охоте и лесной отрасли (тут средняя зарплата — 21 445 рублей). При этом, по мнению регионального минфина, зарплаты в Калининградской области не соответствуют прожиточному минимуму и здравому смыслу

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